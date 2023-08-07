Ukrayna, Çonhar ve Geniçesk köprülerini vurduğunu doğruladı
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik İletişim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın işgali altındaki Herson'u Kırım'a bağlayan Chonhar ve Genichesk Köprüsü’nün vurulduğu doğrulandı.
Ukrayna, Rusya’nın işgal sürecinde kullandığı stratejik güzergahlarını hedef almaya devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Stratejik İletişim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın işgali altındaki Herson'u Kırım'a bağlayan Çonhar Köprüsü’nün ve Geniçesk Köprüsü’nün vurulduğu doğrulanarak, "Saat 15.00 civarında Ukrayna Savunma Kuvvetleri işgalciler tarafından kullanılan iki önemli lojistik güzergahı Çonhar ve Geniçesk karayolu köprülerini vurdu" denildi.
Rusya'nın işgali altındaki Herson’un Valisi Vladimir Saldo yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Storm Shadow füzeleri ile Herson'u Kırım'a bağlayan Çonhar ve Geniçesk Köprüsü’nü vurduğunu bildirmiş, "Kiev rejimi teröristleri toplamda 12 füze fırlattı. Bu füzelerin 9'u hava savunma sistemlerimiz tarafından imha edildi. Saldırıda 1 kişi yaralandı" ifadelerini kullanmıştı.
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