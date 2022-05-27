Rusya duyurdu: Batı, Rusya’ya topyekun savaş ilan etti
Rusya, bazı ülkeler tarafından teşvik edilen "Rus fobisi"nin benzeri görülmemiş seviyelere yükseldiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bölge liderleriyle gerçekleştirdiği toplantıda Ukrayna-Rusya savaşına dair açıklamalarda bulundu.
Sergey Lavrov, "Batı bize, tüm Rusya’ya topyekun savaş ilan etti. Artık kimse bu gerçeği gizlemiyor bile" dedi.
Lavrov, Batı’yı hedef alarak, "Batılı ülkeler, bizi kontrol altına alma çabalarını giderek artırıyor. Tek taraflı ekonomik yaptırımlardan, küresel medyadan, tamamen aldatıcı propagandaya kadar çok çeşitli araçlar kullanıyorlar" diye konuştu.
'BATI, RUSYA'YA TOPYEKUN SAVAŞ İLAN ETTİ'
Sergey Lavrov, "Batı bize, tüm Rusya’ya topyekun savaş ilan etti. Artık kimse bu gerçeği gizlemiyor bile" diyerek, Rusya’nın bu duruma tüm vatanseverlerin birleşmesi ve Rusya’nın dış politikasına halk desteğinin artmasıyla yanıt verdiğini söyledi.
Lavrov, Rusya’nın ve ülkeyle bağlantılı her şeyi ortadan kaldırma kültürünün saçma bir noktaya ulaştığını ifade ederek, "Çaykovski, Dostoyevski, Tolstoy, Puşkin gibi klasikler yasaklandı. Bugün kültürümüzü temsil eden ulusal kültür ve sanat figürleri de cezalandırılıyor. Genel olarak bu durumun uzun süre devam edeceğini söyleyebilirim" diye konuştu.
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