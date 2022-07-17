Rusya duyurdu: Harpoon füzelerini ve HIMARS roket sistemini vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa’da NATO ülkelerinden gönderilen “Harpoon” füzelerinin saklandığı bir depoyu vurduklarını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askerlerinin Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
İgor Konaşenkov, yüksek hassasiyetli füzelerle Rus hava kuvvetlerinin Harkiv bölgesinde Çuguyev şehrinde Ukrayna ordusunun 92. Mekanize Birliğinin geçici konuşlandığı noktaya yaptığı saldırı ile 200’e yakın Ukrayna askerinin vurulduğunu belirterek, askeri objelere yönelik taarruzlarının sürdüğünü ifade etti.
Konaşenkov, havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle Odessa’da bir sanayi kuruluşunun binalarının birinde bulunan NATO ülkeleri tarafından Ukrayna’ya gönderilen “Harpoon” gemisavar füzelerinin saklandığı bir deponun imha edildiği bilgisini paylaşarak, karadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahla Donetsk bölgesindeki Krasnoarmeysk yerleşim birimi yakınlarında ABD yapımı HIMARS yüksek performanslı topçu roket sisteminin fırlatıcısı ve nakliye aracının vurulduğunu aktardı.
Konaşenkov, Rus savaş uçaklarının Donetsk bölgesindeki Slavyansk yakınlarında havada Ukrayna hava kuvvetlerine ait Mi-17 askeri helikopteri vurduğunu belirterek, hava savunma sistemlerinin Harkiv bölgesinde Velikaya Kamışevaha’da Ukrayna’ya ait Su-25 savaş uçağını ve Bolşiye Prohodı yakınlarında bir insansız hava aracını düşürdüğünü kaydetti.
Konaşenkov ayrıca, “Ukrayna’ya ait bugüne kadar 257 uçak, 140 helikopter, 1558 insansız hava aracı, 355 hava savunma füze sistemi, 4 bin 84 tank ve zırhlı araç, 747 çok namlulu roketatar, 3 bin 151 obüs ve havan topu, 4 bin 379 özel askeri araç yok edildi” ifadelerini kullandı.
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