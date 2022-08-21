Rusya duyurdu: Ukrayna’da 3 kez hipersonik füze kullandık
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’da üç defa "Kinjal" hipersonik füze kullanıldıklarını söyledi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rossiya-1 devlet televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki savaşa ilişkin bilgiler verdi.
Sergey Şoygu, "Kinjal" hipersonik füzelerini Ukrayna’da kullandıklarını hatırlatarak, “Kinjal bizim özel askeri operasyonumuzda üç defa kullanıldı ve üç defa da mükemmel performansını gösterdi” ifadelerini kullandı.
Şoygu, dünyada bu füzenin özelliklerine sahip başka bir füze olmadığını dile getirerek, füzenin çok hızlı ve etkili yeteneklere sahip olduğuna dikkati çekti.
Şoygu ayrıca, bu füzelerin Ukrayna’da önemli hedeflere yönelik kullanıldığını söyledi.
5. NESİL RUS SU-57 SAVAŞ UÇAĞI DA KULLANILDI
Sergey Şoygu, Ukrayna’da 5. nesil Su-57 savaş uçağı da kullandıklarını belirterek, “Ukrayna'da Su-57 uçağı kullandık ve kullanmaya devam ediyoruz. Bu uçak mükemmel performansını gösterdi. Uçağın çeşitli hava savunma sistemlerine karşı çok yüksek derecede koruması var, füzelere karşı koruması var” diye konuştu.
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