Rusya, Ermenistan'ı uyardı: Tehlikeli planlar için araç haline getiriliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ermenistan-AB-ABD toplantısının barışa değil, Güney Kafkasya'da yeni bölünme hatları yaratmaya ve bölge ülkelerine Rusya karşıtı bir gündem dayatmaya yönelik olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 14:12
Rusya, Ermenistan'ı uyardı: Tehlikeli planlar için araç haline getiriliyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 5 Nisan'da yapılması planlanan Ermenistan-AB-ABD toplantısının, Washington ve Brüksel'in açıkça Rusya karşıtı yöneliminden bahsetmesi nedeniyle Moskova'yı endişelendirdiğini söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre, Zaharova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Washington, Brüksel ve Erivan, 5 Nisan'da yapılacak olan üst düzey Ermenistan-AB-ABD toplantısının neden birçokları arasında endişe yarattığına dair safça bir şaşkınlık içindeler. Sanki herhangi bir üçüncü tarafa yönelik değilmiş gibi davranıyorlar. Bu tür olaylar Rusya'da endişe yaratıyor, çünkü ABD ve AB temsilcileri ortaklarımıza asıl odak noktalarının sadece Rusya'ya karşı olduğunu doğrudan söylüyorlar. Bunu doğrudan söylüyorlar."

Zaharova bu tür toplantıların bölge ülkelerinin çoğunda endişe yarattığını zira amacın Azerbaycan ve Ermenistan arasında barışı sağlamak değil, 'Batı'nın son derece yıkıcı yaklaşımlarını Güney Kafkasya'ya daha fazla sokmak, bölgede yeni bölünme hatları yaratmak, bölge ülkelerini Rusya karşıtı politikaları tatbik etmeye zorlamak, bu ülkelerin Moskova ile asırlık bağlarını yok etmek, mevcut bölgesel güvenlik ve ekonomik işbirliği mekanizmalarını baltalamak' amacına hizmet ettiğinin altını çizdi.

Zaharova açıklamasını, "Erivan'ın neden bahsettiğimizi anlamamış gibi davranması büyük bir sorundur. Neticede Ermenistan tüm dünyanın gözleri önünde, Ermeni halkının temel çıkarlarıyla tamamen çelişen, kolektif Batı'nın son derece tehlikeli planlarının uygulanması için bir araç haline getiriliyor" cümleleriyle sonlandırdı.


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