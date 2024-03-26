Rusya'dan Fenerbahçe açıklaması: 'Gürültü çıkaracak ve...'

Yayınlanma: 26.03.2024 - 20:39

Güncelleme: 26.03.2024 - 20:39

Rusya Futbol Federasyonu'nun eski genel direktörü Aleksandr Tukmanov, Fenerbahçe ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

Fenerbahçe'nin ligden çekilmeyi tartıştığını hatırlatılması ve sarı-lacivertli takımın Rusya Ligi'ne davet edilip edilmeyeceği yönünde gelen sorunun ardından konuşan Tukmanov, "Bu asla gerçekleşmeyecek. Fenerbahçe gürültü çıkaracak ve Türkiye Ligi'nde kalacak. Başka bir ülkenin ligine gitmeyecekler ve kimse onları kabul etmeyecek. Bunu yapmak için UEFA ile kavga etmek zorundasınız. Genel olarak bu saçmalık. Buna kulak asmamalıyız" cevabını verdi.

BELARUS TAKIMLARIYLA BENZERİ OLMUŞTU

"Belarus takımlarını Rusya Ligi'ne davet etmek için bir girişim vardı. Böyle bir adım da UEFA ile kavga etmek anlamına mı gelir?" sorusuna yanıt veren Tukmanov, "Elbette, Belarus bağımsız bir devlet. Kendi futbol federasyonları var, kendi müsabakalarını düzenliyorlar. Rusya da kendi şampiyonasını düzenliyor. Eğer bir birleşme UEFA onayı olmadan gerçekleşirse, bu tüm kuralların ihlali anlamına gelecektir. Rusya ve Belarus da bunu biliyor. Bu yüzden birleşme gibi bir durum olmayacak" diye konuştu.