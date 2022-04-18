Rusya, esir aldığı İngiliz subaylarını televizyona çıkardı!

18 Nisan 2022 Pazartesi, 12:31

Eski İngiliz asker Shaun Pinner, önceki akşam Rusya tarafından yayınlanan propaganda videosunda, haftalardır Ukrayna özel kuvvetleriyle birlikte savaştığını anlattı. Kuşatma altındaki Mariupol’de esir alınan Pinner'ın çok yorgun görünmesi dikkat çekti.

Eski İngiliz asker, “Merhaba, ben Shaun Pinner. İngiltere vatandaşıyım. Mariupol’de yakalandım. Ukrayna Özel Kuvvetleri’nin 36. Tugayı'ndanım. 5-6 haftadır Mariupol’de savaşıyordum ve şimdi Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeyim” dedi.

Sözcü'nün haberine göre Pinner, savaştan önce ocak ayında İngiliz basınına yaptığı açıklamada, “Yakalanırsak İngiliz olduğumuz için Ruslar bize farklı davranacak” ifadelerini kullanmıştı. Savaşa katılma planlarıyla ilgili Mail on Sunday gazetesine konuşan Pinner, “Hayatım için korkuyorum ama Rusya bu savaşı başlattı. Onlarla savaşacağız” demişti.

Geçen hafta da Aiden Aslin isimli bir İngiliz vatandaşının Rusya tarafından Mariupol’de yakalandığı açıklanmıştı. Rusya, geçen hafta Mariupol'de Ukrayna için savaşan binden fazla askerin teslim olduğunu bildirmişti.

'2014'TEN BERİ UKRAYNA'DALAR'



Cumhuriyet'in İngiliz basınından aktardığı bir habere göre, kısa bir süre önce bir grup İngiliz Special Air Service (SAS) özel harekat subayının savaşın devam ettiği Ukrayna’ya geldiğini ve Ukraynalı askerlere eğitim verdiğini öne sürmüştü.

Taburu Kiev'in kuzey eteklerindeki Obolon'da konuşlanmış olan Yüzbaşı Yuriy Myronenko, Times'a demecinde, İngiliz askeri eğitmenlerin Ukraynalı askerlere, şubat ayında teslim edilen İngiliz yapımı NLAW tanksavar füzelerini kullanma eğitimi vermeye geldiklerini söylemişti.

Daily Mail'de yer alan bir başka habere göre ise İngiliz askeri eğitmenler, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgalinden bu yana Ukrayna'da bulunuyordu, ancak Putin'in Ukrayna'yı topyekun işgal emri verme olasılığının artmasıyla şubat ayında geri çekildiler.