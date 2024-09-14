Rusya'dan NATO ülkelerine sert uyarı: 'Doğrudan savaş anlamına gelecek...'

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, NATO ülkelerinin Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarını Rusya'nın derinliklerine saldırmak için kullanmasına izin vermesi halinde, bunun “Rusya'ya karşı doğrudan bir savaş anlamına geleceğini” söyledi.

Rusya'dan NATO ülkelerine sert uyarı: 'Doğrudan savaş anlamına gelecek...'
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 14.09.2024 - 13:36

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya, NATO ülkelerinin Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarını Rusya'nın derinliklerine saldırmak için kullanmasına izin vermesi halinde, bunun “Rusya'ya karşı doğrudan bir savaş anlamına geleceğini” ifade etti.

Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna konulu bir toplantısında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik bir karar alındığında, NATO ülkelerinin bu andan itibaren Rusya'ya karşı doğrudan bir savaş başlatması anlamına gelecektir. Bu durumda, doğal olarak, Batılı saldırganlar için tüm potansiyel sonuçlarıyla birlikte ilgili kararlar almak zorunda kalacağız. Batılı meslektaşlarımız da sorumluluktan kaçamayacak ve suçu Kiev'in üzerine atamayacaklardır.” 

Nebenzya, böyle bir durumun ortaya çıkması halinde “Moskova'nın Batılı ülkelerle ilişkilerinin kökten değişeceğini” söyledi.

Daily Telegraph daha önce İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Cuma günü Washington'da yapacakları görüşmede Ukrayna'ya İngiliz uzun menzilli Storm Shadow füzelerini kullanma izni verilmesi konusunu ele alabileceklerini bildirmişti. 

The Guardian, 11 Eylül'de Starmer'ın Biden ile görüşmesinin ardından Ukrayna'ya böyle bir izin verilmesi konusunda kamuoyu önünde konuşma niyetinde olmadığını bildirmişti.


Etiketler: #NATO #Rusya

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