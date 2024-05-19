Rusya, Harkov’u vurdu: 5 ölü

Rusya güçlerinin Ukrayna’nın Harkov kentindeki bir dinlenme tesisine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybederken, 8’i çocuk 16 kişi de yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 19.05.2024 - 15:46
Rusya, Harkov’u vurdu: 5 ölü
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Rusya Ukrayna’nın kuzeydoğusunu vurdu.

Harkov kentine bugün düzenlenen hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybederken, 8’i çocuk 16 kişi de yaralandı.

Harkov Bölge Valisi Oleg Sinegubov, 15 dakika arayla 2 patlamanın gerçekleştiğini belirtirken, yaralanan 8 kişinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Sinegubov açıklamasında, “İşgalciler yerel halkın dinlendiği alana saldırdı” ifadelerini kullandı.


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