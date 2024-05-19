Rusya, Harkov’u vurdu: 5 ölü
Rusya güçlerinin Ukrayna’nın Harkov kentindeki bir dinlenme tesisine düzenlediği hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybederken, 8’i çocuk 16 kişi de yaralandı.
Rusya Ukrayna’nın kuzeydoğusunu vurdu.
Harkov kentine bugün düzenlenen hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybederken, 8’i çocuk 16 kişi de yaralandı.
Harkov Bölge Valisi Oleg Sinegubov, 15 dakika arayla 2 patlamanın gerçekleştiğini belirtirken, yaralanan 8 kişinin durumunun ağır olduğunu söyledi.
Sinegubov açıklamasında, “İşgalciler yerel halkın dinlendiği alana saldırdı” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İtalyan basını kıyafetini yazdı: '10 üzerinden...'
- Kalın'ın kurucularından olduğu SETA'dan TÜGVA'ya
- Dolar mı, mevduat mı?
- Erdoğan ‘bu iş çığrından çıktı’ diyerek kızdı!
- Prof. Dr. Görür 'periyodu doldu' diyerek açıkladı
- ‘Mafya devlete operasyon çekiyor’
- Başkan sahaya girip hakemin üstüne yürümeye kalktı...
- Polise ateş açan kişi öldü
- Reisi'nin helikopteri sert iniş yaptı!
- Arda Güler'den sevgilisi ile paylaşım