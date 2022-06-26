Rusya: Hava ve Uzay Kuvvetleri Çernigiv, Jitomir ve Lviv'de askeri eğitim merkezlerini vurdu

26 Haziran 2022 Pazar, 14:04

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

İgor Konaşenkov, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin yüksek hassasiyetli silahlarla ve Kalibr füzeleriyle Ukrayna'da Çernigiv bölgesinde Desna yerleşim birimindeki 169. Eğitim Birliği sahası, Jitomir bölgesindeki Teterevka yerleşim biriminde 199. Hava İndirme Birliği eğitim merkezi, Lviv bölgesindeki Stariçi yakınlarında 184. Askeri Eğitim Merkezinin vurulduğunu belirterek, saldırılar sonucunda 65 ve 66. Motorlu Piyade Tugayları ile 46. Hava Mobil Tugaylarının savaş yeteneklerini kaybettiğini ve böylece muharebe bölgesine transferlerinin kesintiye uğradığını dile getirdi.

Konaşenkov, Rus hava muharebe taktik birlikleriyle füze ve topçu birliklerinin saldırıları sonucunda Ukrayna askerleri ve teknik araçlarının bulunduğu 286 alan, topçu pozisyonlarının bulunduğu 62 bölge, Mıkolayiv bölgesinde 2 komuta merkezi, Luhansk'ta 4 mühimmat deposunun yok edildiğini ifade ederek, saldırılar sonucunda 720'den fazla Ukraynalı milliyetçi gücün etkisiz hale getirildiğini anlattı.

'YILAN ADASI'NA SALDIRI PÜSKÜRTÜLDÜ'

İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun bir kez daha Yılan Adası'na uçak ve çok namlulu roketatarlarla başarısız bir saldırı girişiminde bulunduğunu söyleyerek, "Saldırının püskürtülmesi sonucunda Pantsir-S hava savunma füze sistemi ile Ukrayna hava kuvvetlerine ait Su-25 savaş uçağı ve 12 roket havada vuruldu" ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, hava savunma füze sistemleriyle Luhansk, Herson, Harkiv bölgelerinde 8 Ukrayna insansız hava aracının yok edildiğini aktararak, hava mücadelesinde Dnipro bölgesinde Zelenodolsk yerleşim biriminde Mig-29 Ukrayna savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi.

Konaşenkov ayrıca, "Ukrayna'da bugüne kadar 215 uçak, 132 helikopter, 1363 insansız hava aracı, 350 hava savunma füze sistemi, 3 bin 809 tank ve zırhlı araç, 682 çok namlulu roketatar, 3 bin 12 özel askeri araç imha edildi" diye konuştu.