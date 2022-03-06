Rusya ile görüşmelere katılmıştı: Ukraynalı isim öldürüldü
Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat İdaresi, Rusya ile sürdürülen görüşmelerin birinci turunda Ukrayna heyetinde yer alan Kireev Denis Borisvoiç'in öldürülüğünü açıkladı.
Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmelerin birinci turunda, Ukrayna heyetinde yer alan Kireev Denis Borisoçiv, 'özel bir görev' sırasında yaşamını yitirdi.
Borisoviç'in yaşamını yitirdiği haberi, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat İdaresi'nden geldi. İdarenin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstihbarat İdaresi'nin çalışanı olan üç istihbaratçı Aleksey İvanoviç Dolya, Valeriy Viktoroviç Çibineyev ve Kireev Denis Borisoviç bir özel görev gerçekleştirdikleri sırada hayatlarını kaybetmiştir" denildi.
????? ??? ????????? ??????????? ???????, ???????? ??? ?????????? — ????????????? ????????? ?????????? ???????? ???????????? ??????? ???????:— Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) March 5, 2022
?????? ??????? ????????
?????????? ??????? ??????????
???????? ????? ?????????#?????????? pic.twitter.com/6qKcwAZyME
ADI LİSTEDE YER ALMAMIŞTI
Borisoviç'in ismi, Rusya ile gerçekleştirilen görüşmenin katılımcı listesinde yer almamıştı. Borisoviç, adı basın tarafından yayınlanan listede olmamasına rağmen fotoğraf ve videolarda, Kiev tarafının yanında yer almıştı.
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yurttaşlar yağ için adeta birbirini ezdi!
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
- Habertürk muhabirinin İngilizce röportajı gündem oldu
- Akaryakıt zamlarına yurttaşlar isyan etti!
- Uzmanı açıkladı: Gıdalardaki hileyi nasıl anlarız?
- Mahalleliyi iki gündür tedirgin eden olay
- Yardım istedi, darbedilerek dışarıya atıldı
- Uçan tekmeli kavga: Kaldırım taşları havada uçuştu
- Rus savaş uçakları sivil yerleşim yerlerini bombaladı
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji'den İstanbul için kar yağışı uyarısı!
- Kadirov'un ordusuyla ilgili şok iddia!
- Firari cinayet zanlısı gizli bölmede yakalandı
- Manavgat Irmağı'nda Akdeniz foku görüldü
- Milli motosikletçinin sıralaması belli oldu
- ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı'ndan Montrö açıklaması
- Samsung'la ilgili dikkat çeken iddia
- Atletizm Şampiyonası'nda madalya yağmuru!
- Şampiyonlar Ligi duygulandırdı
- Bakanlıktan ayçiçek yağı açıklaması