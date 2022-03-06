Rusya ile görüşmelere katılmıştı: Ukraynalı isim öldürüldü

06 Mart 2022 Pazar, 08:06

Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmelerin birinci turunda, Ukrayna heyetinde yer alan Kireev Denis Borisoçiv, 'özel bir görev' sırasında yaşamını yitirdi.

Borisoviç'in yaşamını yitirdiği haberi, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat İdaresi'nden geldi. İdarenin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstihbarat İdaresi'nin çalışanı olan üç istihbaratçı Aleksey İvanoviç Dolya, Valeriy Viktoroviç Çibineyev ve Kireev Denis Borisoviç bir özel görev gerçekleştirdikleri sırada hayatlarını kaybetmiştir" denildi.

ADI LİSTEDE YER ALMAMIŞTI

Borisoviç'in ismi, Rusya ile gerçekleştirilen görüşmenin katılımcı listesinde yer almamıştı. Borisoviç, adı basın tarafından yayınlanan listede olmamasına rağmen fotoğraf ve videolarda, Kiev tarafının yanında yer almıştı.