Rusya ile Ukrayna arasında rehine takası

Yayınlanma: 03.01.2024 - 23:01

Güncelleme: 03.01.2024 - 23:54

Ukrayna ile Rusya arasında yapılan rehine takası kapsamında 248 Rus askeri ve 224 Ukraynalı asker ile 6 sivilin serbest bırakıldığı açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna tarafıyla müzakere sonucunda 248 Rus askerinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı, bu kişilerin, uçaklarla bakanlığa ait hastanelere ulaştırılacağı aktarıldı.

Müzakerelerin "zor" geçtiği belirtilen açıklamada, "Rus askerlerin serbest bırakılması, Birleşik Arap Emirlikleri'nin insani arabuluculuğu sayesinde mümkün oldu" ifadesine yer verildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya ile yapılan rehine değişimi sonucu 224 Ukrayna askeri ile 6 sivilin serbest bırakıldığını söyledi.

Serbest bırakılan bazı askerlerin Mariupol ve bu kentte bulunan Azovstal Metalürji Fabrikası'ndaki çatışmalarda yer aldığını aktaran Zelenskiy, "Rus esaretinde bulunan tüm insanlarımızın dönmeleri için elimizden geleni yapacağız" dedi.