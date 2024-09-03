Rusya-İran arasında 'Zengezur Koridoru' krizi: Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Rusya’nın Tahran Büyükelçisi Alexey Dedov, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın açıklamaları nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı.

İHA
Yayınlanma: 03.09.2024 - 15:48
Rusya-İran arasında 'Zengezur Koridoru' krizi: Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
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Rusya’nın Tahran Büyükelçisi Alexey Dedov, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın Azerbaycan ile Nahçivan’ı birbirine bağlayan Zengezur Koridorunu destekleyen açıklamaları nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kafkasya bölgesinde sürdürülebilir barış ve bölgesel işbirliği vurgusu yapılırken, uluslararası kabul görmüş sınırların değişmesine karşı oldukları bildirildi.

Açıklamada, sorunları çözmek ve bölgede barış ve istikrarı tesis etmek için tüm tarafların çıkarlarının göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilerek İran, Rusya ve Azerbaycan arasındaki 3+3 görüşmelerinin önemi vurgulandı.

Zaharova yaptığı açıklamada, İran’ın endişesini anladıklarını ancak ülkesinin Azerbaycan ve Nahçivan’ı Ermenistan üzerinden birbirine bağlayan Zengezur Koridoruna ilişkin tutumunun kesin olduğunu söylemişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise Zengezur koridoruna ilişkin açıklamasında, “İran’ın etrafında şekillenen bazı koridorlar sadece ulusal çıkarlarımızı değil ulusal güvenliğimizi de tehdit etmektedir. Bunun karşısında durmamız bir görevdir” ifadelerini kullanmıştı.


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