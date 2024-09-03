Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın, Ukrayna'nın Poltava bölgesine füze saldırısı gerçekleştirdiğini, saldırıda 41 kişinin öldüğünü, 180 kişinin yaralandığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 03.09.2024 - 15:38
Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Abone Ol google-news

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya'nın, Ukrayna'nın Poltava bölgesine füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Saldırıda iki balistik füzenin kullanıldığını savunan Zelenski, saldırı sonucu Poltava'daki bir enstitünün kısmen yıkıldığını ve yanındaki hastanenin de hasar gördüğünü ifade etti.

Zelenskiy, mevcut bilgilere göre saldırıda 41 kişinin öldüğünü,180 kişinin yaralandığını aktardı.

Enkaz altında insanların olduğunu aktaran Zelenskiy, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Ukrayna'nın daha çok hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu kaydeden Zelenskiy, "Bizi Rus teröründen koruyabilecek uzun menzilli saldırılara şimdi ihtiyacımız var, daha sonra değil" ifadelerini kullandı.


Ukrayna haberleri Rusya haberleri

İlgili Haberler

Rusya'dan terör örgütü YPG/PKK çıkışı: 'Afgan yönetiminin başına gelenleri hatırlamalı'

Rusya'dan terör örgütü YPG/PKK çıkışı: 'Afgan yönetiminin başına gelenleri hatırlamalı'
Rusya tarafından eğitildiği iddia edilmişti... 'Casus balina' öldü

Rusya tarafından eğitildiği iddia edilmişti... 'Casus balina' öldü
Rusya'dan Türkiye iddiası: 'Askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır...'

Rusya'dan Türkiye iddiası: 'Askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler