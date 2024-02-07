Rusya, Kiev'i vurdu: Ölü ve yaralılar var...
Rusya'nın Kiev'e füze saldırıları sonucunda 4 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rusya'nın bugün başkente gerçekleştirdiği füze saldırıları sonucunda 4 kişinin öldüğünü, en az 35 kişinin yaralandığını bildirdi.
Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Kiev'in Golosiyiv ilçesindeki 18 katlı bir apartmana füze ile saldırması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Vitaliy Kliçko, Golosiyiv'de 32, bir diğer saldırı sonucu Dnipro ilçesinde ise 3 kişi olmak üzere toplam 35 kişinin de yaralandığını ifade etti.
Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün Rusya'nın başkent Kiev'in yanı sıra Mikolayiv, Harkiv, Dnipropetrovsk ve Lviv bölgelerine yoğun füze saldırısı gerçekleştirdiğini bildirmişti.
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