Rusya: Kuzey Akım 2 arzı yükseltip fiyatları düşürecek, karar Avrupa’nın

Rusya’nın Londra Büyükelçisi devam eden Ukrayna Krizi hakkında açıklama yaptı. Büyükelçi Andrei Kelin, Kuzey Akım 2 projesinin devam etmesi halinde doğalgaz fiyatlarını düşüreceğini belirterek Rusya’nın hazır olduğunu vurguladı.

DHA
01 Şubat 2022 Salı, 00:00
Rusya: Kuzey Akım 2 arzı yükseltip fiyatları düşürecek, karar Avrupa’nın
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Rus Büyükelçi Kelin devam eden Ukrayna Krizi hakkında basına verdiği röportajdan alıntılar yaparak açıklamalarda bulundu.

Büyükelçi Kelin, "Kuzey Akım 2, gaz arzının yükselmesine izin verirken uzun vadeli sözleşmeler fiyatları düşürmeye yardımcı olacak. Rusya hazır. Karar vermek Avrupa’nındır" dedi.

"RUSYA'DA KİMSE SAVAŞ İSTEMİYOR"

Rusya’nın Londra Büyükelçisi Kelin Rusya-İngiltere ilişkilerinde çok fazla potansiyel olduğunu belirterek "Rusya'da kimse savaş istemiyor. Sorunun diplomatik yollarla, müzakereler ve Minsk Anlaşmalarının uygulanmasıyla çözülebileceğine ve çözülmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Kelin "Ülkeler yapay bir dost seçimi sorununun önüne konmamalıdır. Bu yanlıştır ve bazen ülkeleri birbirinden ayırır" mesajını verdi.


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