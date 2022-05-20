Rusya, Luhansk’ı vurdu! 13 sivil hayatını kaybetti
Rus ordusu Ukrayna’nın Luhansk bölgesine saldırdı. Saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti.
Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları devam ederken, Rus ordusu ülke genelinde sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor.
Rus ordusu, son olarak yine Ukrayna’nın Luhansk bölgesini hedef aldı. Saldırıda çok sayıda sivil yerleşim yeri hasar alırken 13 sivil ise hayatını kaybetti.
Saldırının ardından Luhansk Valisi Sergey Gayday sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düşman, Lysychansk ve Severodonetsk yakınlarında saldırılarına devam ediyor. Severodentsk’te 12 ve Hirske’de de 1 sivil olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.
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