Rusya Maliye Bakanlığı: Tüm kısıtlamalara rağmen kamu borcu ödemelerini yapacağız

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:39

Rusya Maliye Bakanlığı, yaptırımlar ile ülkenin kamu borcuna yönelik ödemelerde yaşadığı zorluklara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, “Rusya Maliye Bakanlığı, tüm kısıtlamalara rağmen kamu borcuna yönelik ödemeleri gerçekleştirmeye devam edecek” denildi.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov da konuya ilişkin değerlendirmesinde, kamu borcuna yönelik ödemeleri yapmak için gerekli paraya sahip olduklarını belirterek, “Düşman bir ülke tarafından yapay bir şekilde yaratılan mevcut durum, Rusların yaşam kalitesini etkilemeyecek” dedi