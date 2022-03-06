Rusya Merkez Bankası: 'Visa ve Mastercard Rusya’da çalışmaya devam edecek'
Rusya Merkez Bankası, Visa ve Mastercard'ın Rusya’da normal bir şekilde çalışmaya devam edeceğini bildirdi.
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede Visa ve Mastercard’la yapılan işlemlerin, Ulusal Ödeme Kartı Sistemi ile gerçekleştirildiği ve yaptırımlardan etkilenmediği belirtildi.
Söz konusu kartlarla, Rusya’da ATM’ler, ödemeler ve para transferleriyle ilgili işlemlerin yapılmaya devam edileceğine işaret edilen açıklamada, “Rus bankaları tarafından verilen Visa ve Mastercard kartları, son kullanma tarihlerine kadar Rusya'da normal bir şekilde çalışmaya devam edecek” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Visa ile Mastercard ile yurt dışına yönelik para transferlerinin ise artık yapılamayacağı, bu nedenle yurt dışındaki internet alışveriş sitelerine de ödeme yapılamayacağı kaydedildi.
Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’tan yapılan açıklamada ise ülkenin ulusal ödeme sistemi Mir’in Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam ve Orta Asya ülkelerinde kullanılabileceği vurgulandı.
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