Rusya'da "dost olmayan" ülke şirketlerine rubleyle borç ödemesi yapılacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararname ile dost olmayan ülkelere şirketlerin borç ödemeleri ruble ile yapılacak. Karara göre hükümete iki gün içinde dost olmayan ülkeleri belirleme süresi verildi.

AA
06 Mart 2022 Pazar, 10:08
Rusya'da
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Rus şirketleri, "dost olmayan" ülkelerdeki şirketlere borçlarını rubleyle ödeyebilecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, Rus şirketlerine "dost olmayan" ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödemelerine izin verildi.

Kararnameye göre, "dost olmayan" ülkelerin belirlenmesi için de hükümete iki gün süre tanındı.


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