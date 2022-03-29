Rusya, Mikolayiv’de valilik binasını vurdu
Rusya, Ukrayna'nın Mikolayiv şehrinin valilik binasını vurdu. Binada büyük hasar meydana geldi. 10'dan fazla kişi göçük altında kaldı.
Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarına devam ediyor. Rus ordusu son olarak da Herson'un kuzeybatısında yer alan Mikolayiv'e saldırıyor.
Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim, Rus ordusunun valilik binası ile başka bir binayı vurduğunu; binalarda büyük hasar meydana geldiğini dile getirdi.
8 SİVİL VE 3 ASKER GÖÇÜK ALTINDA
Vali Kim, "İnsanların sabah işe gitmelerini beklediler ve bir binayı vurdular. Ben uyuyakalmıştım. Şanslıyım. Valilik binasını da vurdular. Binanın yarısı çöktü. Ofisim de zarar gördü. Birçok kişi göçük altından çıkarıldı. Şimdi 8 sivil ve 3 asker göçük altında. Onları arıyoruz" dedi.
MİKOLAYİV'İ ALAMAYACAKLARINI ANLADILAR
Kim, açıklamasının devamında, "Olaya iyi yönünden bakalım. Bir yerleri ele geçirmek istiyorsanız o bölgedeki kontrolü sağlayabilecek bir nokta lazım. Valilik binasını vurdular; demek ki Mikolayiv’i alamayacaklarını anladılar. Bize selam vermek istediler. Selamınızı aldık, teşekkür ederiz, aynı şekilde karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.
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