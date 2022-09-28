Rusya Mir ödeme sistemi kullanımını teşvik etmeye devam edecek

28 Eylül 2022 Çarşamba, 14:29

Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doguzova, Endonezya'da düzenlenen G20 turizm bakanları toplantısında yaptığı konuşmada, turizm hizmetleri için ödemeler konusunun politize edilmesine rağmen Rusya'nın yurt dışında Mir ödeme sisteminin kullanılmasını teşvik etmeye devam edeceğini söyledi.

Doguzova, "Bazı ülkelerin baskı altında kaldıklarını görüyoruz. Buna rağmen Rusya olarak Mir ödeme sisteminin kullanılmasını tutarlı şekilde teşvik etmeyi sürdüreceğiz ve turizmi geliştirmek için tüm ülkeler ile işbirliğine açığız" dedi.

Rus haber ajansı RIA Novosti, Türk kamu bankalarının Mir ödeme sisteminden çıkacakları yönünde Türk basında yer alan haberlere karşın İstanbul'da Ziraat Bankası'nın Mir sistemini kullanmaya devam ettiğini öne sürdü.