Kremlin: ABD baskısı Türk bankalarını Mir'den çıkardı

28 Eylül 2022 Çarşamba, 14:15

Kremlin sözcüsü Peskov, Türk kamu bankalarının Rus Mir ödeme sisteminden çıkmasına ABD'nin eşi benzeri görülmemiş baskısının ve yaptırım uygulama tehditlerinin neden olduğunu açıkladı.

Türkiye, Vietnam ve Kazakistan gibi bazı ülkelerdeki bankalar Mir ödeme sistemine olan desteklerini geri çekti.

Basında yer alan haberlerde ABD'nin Rusya'nın Mir adlı yerel ödeme sistemine dahil olan Türk bankalarını odağına almasının ardından kamu bankaları dün sistemden çıkma kararı almıştı.

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'da başlattığı işgal sebebiyle Batı tarafından yaptırıma maruz kalmış ve SWIFT'ten çıkarılmıştı. Rusya, SWIFT'ten çıkarılmasının ardından alternatif olarak Mir ödeme sistemine yönelmişti.

SİSTEMDEN ÇIKTILAR

Bloomberg’ün üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası, Rusya’nın MİR kart sisteminden ayrılmaya karar verdi.

ABD’nin Rusya’nın Mir adlı yerel ödeme sistemine dahil olan Türk bankalarını odağına almasının ardından Denizbank ve İş Bankası Mir ödeme sistemini askıya aldığını duyurmuştu.

YAPTIRIMLARA YENİ KANAL

ABD ve AB'nin, Türk bankaları üzerindeki baskıyı arttırmasının asıl amacının Türk bankaların Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal edecek bir kanal açmasından endişe duyması olarak belirtilmişti.

İngiliz gazetesi Financial Times, yayınladığı bir analizde ABD ve AB'nin, "Türkiye'de bankacılık sektörünün usulsüz mali işlemler yürütülecek bir alan haline geleceği ve Rusya'nın yaptırımları ihlal edeceği bir kanal açacağından endişe ediyorlar" açıklamasında bulunmuştu.

FT, Türkiye'nin büyük bankaları Vakıfbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Denizbank ve Halkbank'ın Mir sistemine dahil olan bankalar arasında yer aldığını belirtmişti.