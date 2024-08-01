Rusya-Moldova arasında 'diplomat' krizi: Misilleme geldi!

Moldova, 2 Moldovalı diplomatın Rusya tarafından gözaltına alınmasının ardından bir Rus diplomatın sınır dışı edildiğini ve Rusya büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 01.08.2024 - 13:57
Rusya-Moldova arasında 'diplomat' krizi: Misilleme geldi!
Abone Ol google-news

Moldova, Rusya’da 2 Moldovalı diplomatın vatana ihanet ve komplo iddialarıyla gözaltına alınmasının ardından bir Rus diplomatı sınır dışı etti.

Moldova tarafından yapılan açıklamada, ayrıca resmi protesto verilmesi için Rus büyükelçinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Moldova topraklarında bir Rus diplomat tarafından diplomatik statüleri ile bağdaşmayan faaliyetlerde bulunulduğunu gösteren bilgi ve kanıtlar elde edildiği" belirtildi.

Rusya’nın Kişinev Büyükelçisi Oleg Vasnetsov ise, Moskova’nın diplomatlarının sınır dışı edilmesini "dostça olmayan" bir davranış olarak gördüğünü ve Moldova’nın bu hamlesine Rusya’nın bir yanıt vereceğini söyledi.

Rusya ve Moldova arasındaki ilişkiler, Kişinev’in Avrupa yanlısı politika izlemesi ve Moskova’yı bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçlaması nedeniyle keskin bir şekilde bozuldu.


Moldova haberleri Rusya haberleri

İlgili Haberler

Rusya'dan Ukrayna'ya 'müzakere' sinyali: 'Sahadaki gerçekleri göz önünde bulundurarak...'

Rusya'dan Ukrayna'ya 'müzakere' sinyali: 'Sahadaki gerçekleri göz önünde bulundurarak...'
Rusya'dan benzin ihracatına yönelik yeni karar!

Rusya'dan benzin ihracatına yönelik yeni karar!
Rusya'dan Heniyye suikastı açıklaması: Gerilimin tırmanmasına yol açacak

Rusya'dan Heniyye suikastı açıklaması: Gerilimin tırmanmasına yol açacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler