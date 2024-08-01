Rusya'dan Ukrayna'ya 'müzakere' sinyali: 'Sahadaki gerçekleri göz önünde bulundurarak...'

Yayınlanma: 01.08.2024 - 12:11

Güncelleme: 01.08.2024 - 12:11

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya'nın sahadaki gerçekleri ve Rusya'nın çıkarlarını göz önünde bulundurarak Ukrayna ile müzakerelere hazır olduğunu söyledi.

Matviyenko, "Sahadaki durumu ve gerçekler olarak adlandırılan şeyleri dikkate alarak müzakerelere hazırız. Rusya Federasyonu'nun ulusal çıkarlarını ve özel askeri operasyon çerçevesinde belirlenen görev ve hedeflere ulaşılmasını göz önünde bulundurarak müzakerelere hazırız" dedi.

Matviyenko, Rusya'nın, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna için hazırladığı barış planının içeriğini bilmediğini ve bir değerlendirme yapmaya hazır olmadığını, ancak bunu duymak istediğini söyledi.

Matviyenko, "Trump'ın barış planına gelince. Öncelikle nelerden oluştuğunu bilmiyoruz. Ve Trump'ın Ukrayna'daki barış görüşmelerine ilişkin düşüncelerinin tercümanları, yorumcuları Teğmen Schmidt'in oğullarından daha fazla. Bunlar çoğunlukla eski ahbaplar ama Trump'ın bilmediğimiz planını değerlendirmeye hazır değiliz, bu yüzden onu almak istiyoruz, değerlendirebilmemiz için duymak istiyoruz" diye konuştu.

Moskova yönetimi, daha önce Ukrayna birliklerinin Rusya'nın işgal ettiği bölgelerden (Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya) tamamen çekilmesinin ardından ateşkesin sağlanacağını ve müzakerelere hazır olduğunu ilan edeceğini ifade etmişti.

Moskova yönetimi ayrıca, ateşkes için, Kiev'in NATO'ya katılma niyetinden vazgeçtiğini beyan etmesi, askersizleştirme ve tarafsız, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış bir statü benimsemesi gerektiğini savunmuştu.