Rusya, Moldovalı diplomatı sınır dışı etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova'nın Moskova Büyükelçiliği'nde çalışan bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 25.04.2023 - 12:31
Rusya, Moldovalı diplomatı sınır dışı etti
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moldova'nın 19 Nisan'da bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etme kararı aldığı anımsatıldı.

Bu nedenle Moldova'nın Moskova Büyükelçisi Lilian Dariy'nin Bakanlığa çağrıldığı kaydedilen açıklamada, "Kişinev'in Rusya'ya karşı attığı düşmanca adımları protesto edildi. Büyükelçi'ye Moldova hükümetinin kararına karşılık olarak Moldova'nın Moskova Büyükelçiliğinde bir çalışanı istenmeyen kişi ilan ettiğine dair protesto notası verildi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, bazı Moldovalı yetkililerin, Rusya karşıtı açıklamaları ve Moldova'nın, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırımlarına katılması nedeniyle Rusya'ya girişinin yasaklandığı belirtildi.


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