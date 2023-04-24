Çin, Ay'dan getirdiği örnekleri Rusya ve Fransa ile paylaştı

Yayınlanma: 24.04.2023 - 11:48

Güncelleme: 24.04.2023 - 12:14

Çin'in Uzay Günü'nün Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de Pazartesi günü düzenlenen lansman töreninde CNSA, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu ayın başlarında Çin ziyareti esnasında Fransa'ya bilimsel amaçlarla Ay'dan toplanan 1,5 gram numune verildiğini kaydetti.

RUSYA'YA VE FRANSA'YA ARAŞTIRMA İÇİN ÖRNEKLER VERİLDİ

CNSA, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2022'nin Şubat ayında Çin'i ziyareti sırasında da Rusya'ya bilimsel araştırmalar için Ay'dan toplanan 1,5 gram numune sunulduğunu belirterek, 2023'ün Mart ayında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Rusya ziyareti sırasında Rusya'nın da Çin'e bilimsel araştırmalar için aynı miktarda Ay'dan toplanan örnek vererek karşılık verdiğini belirtti.

Çin'in Rusya ve Fransa ile paylaştığı Ay numuneleri, Aralık 2020'de Chang'e-5 misyonu tarafından getirilen örneklerden oluşuyor. Aynı ay, CNSA, araştırmayı teşvik etmek ve bilimsel bulguların paylaşımını desteklemek için Ay'dan toplanan numunelerin yönetimine ilişkin bir yönetmelik çıkardı.

Çin'in Ay'dan topladığı örneklerin incelenme çalışmalarına Avustralya, Rusya, Fransa, ABD, İngiltere ve İsveç gibi ülkelerden bilim insanları katıldı. CNSA, ay örneklerinin paylaşılması ve ortak araştırmaların, ayın oluşumunu ve evrimini incelemek ve bilinmeyen dünyayı keşfetmek için önemli bir yol olduğunu kaydetti.

CNSA, Çin'in dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle havacılık alanında alışverişi ve işbirliğini yürütmek ve uzay alanında insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etmeyi teşvik etmek için her zaman barışçıl kullanım, eşitlik ve karşılıklı yarar ilkesine bağlı kaldığını da belirtti.