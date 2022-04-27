Rusya: NATO ülkelerini vururuz

27 Nisan 2022 Çarşamba, 11:39

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken ve Moldova'nın Transdinyester bölgesinde gerilim artarken Moskova'dan yeni bir açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Ukrayna'yı destekleyen NATO ülkelerinde bulunan askeri bölgelerin hedef alınabileceği belirtildi.

"DİPLOMATLARI DA VURURUZ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, NATO ülkelerinin Ukrayna'ya silah göndermesine tepki gösterdi. Zaharova, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, NATO ülkelerinde yer alan askeri hedeflerin vurulabileceğini söyledi. Zaharova ayrıca, Ukrayna'ya dönen [Batılı] diplomatların da hedef alınabileceği yönünde Batılı ülkeleri tehdit etti.

Zaharova'nın bu açıklaması, İngiltere Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Müsteşarı James Heappey'in "Ukrayna'nın, Rus topraklarını İngiliz veya diğer Batılı ülkelerin füzeleriyle vurması tamamen meşru" demesinden sonra gelmesi dikkat çekti.