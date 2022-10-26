Rusya, nükleer tatbikat gerçekleştirdi: Füzeler, belirlenen hedeflere ulaştı
Kremlin Sarayı, Rusya'nın nükleer silahlarla tatbikat yaptığını duyurdu.
Rusya'nın nükleer silahlarla tatbikat yaptığı bildirildi.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, nükleer silahla yapılan tatbikatı çevrim içi izlediği belirtildi.
Açıklamada, "Plesetks uzay üssünden 'Yars' kıtalararası balistik füze ve Barents Denizi'nden 'Sineva' balistik füze Kamçatka'daki Kura poligonuna fırlatıldı. Tatbikatta, havadan seyir füzelerini fırlatan 'Tu-95MS' tipi uzun menzilli uçakları da yer aldı" ifadelerine yer verildi.
Tatbikat kapsamında, askeri yönetim ve operasyon personelinin hazırlık düzeyinin denetlendiği kaydedilen açıklamada, "Stratejik caydırıcı güçlerin tatbikatının hedeflerine başarıyla ulaşıldı. Tüm füzeler, özelliklerini kanıtlayarak belirlenen hedeflere ulaştı" denildi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Putin'e tatbikatla ilgili bilgi verdiği kaydedildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın nükleer silah denemesi yapacağı konusunda Washington'u bilgilendirdiğini bugün açıklamıştı.
Bakanlık Sözcüsü Ned Price da "Bu, Rusya’nın gerçekleştirdiği rutin bir tatbikat. Rusya, sebepsiz saldırganca bir şekilde nükleer tehditlerde bulunurken bizi bilgilendirerek sürpriz faktörünü ortadan kaldırıyor ve yanlış hesaplama risklerini en aza indiriyor" ifadelerini kullanmıştı.
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