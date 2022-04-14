Rusya nükleer tehditte bulundu
Rus yetkililer, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, nükleer tehdit açık bir şekilde dile getirildi.
Finlandiya ve İsveç NATO'ya katılmayı düşünüyor.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev de İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması halinde Rusya'nın Baltık Denizi'ndeki kara, deniz ve hava kuvvetlerini güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Medvedev ayrıca bu şartlar altında Rusya'nın "nükleerden arındırılmış" bir Baltık'tan daha fazla söz edemeyeceğini belirterek nükleer tehdidi açıkça dile getirdi.
Reuters'ın aktardığına göre Litvanya, Rusya'nın tehditlerinin yeni olmadığını ve Ukrayna savaşından çok önce Polonya ve Litvanya arasında kalan Rus toprağı Kaliningrad'a nükleer silah yerleştirdiğini söyledi.
Rusya 2018 yılında, Kaliningrad'a İskender füzeleri yerleştirdiğini belirtmişti.
NATO tarafından "SS-26 Stone" olarak adlandırılan İskender, hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlığı taşıyabilen kısa menzilli bir taktik balistik füze sistemidir. Füzenin resmi menzili 500 km, ancak bazı Batılı askeri kaynaklar menzilinin çok daha fazla olabileceğinden şüpheleniyor.
Medvedev, "Aklı başında hiç kimse, yaşadığı yerde ve çevresinde daha yüksek fiyatlar, daha yüksek vergiler, artan sınır gerilimleri, İskender füzeleri, hipersonik füzeler ve nükleer silahlı gemiler istemez" dedi. Medvedev ayrıca, "Kuzey'deki komşularımızın sağduyusunun kazanacağını umalım" diye ekledi.
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