Rusya, olası petrol ambargosun küresel petrol piyasasını derinden etkileyeceğini söylüyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'nın Rus petrolüne ambargo uygulaması halinde küresel petrol piyasasının derinden etkileneceğini belirtti.
Rusya'nın başkenti Moskova'da basın açıklaması yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne yönelik yaptırımı gündeme alması ve Ukrayna'da devam eden savaşla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Ukrayna ile Rusya arasında yürütülen müzakereler esnasında ateşkes ilan edilmesine sıcak bakmadıklarına işaret eden Peskov, "Operasyonun durdurulması, milliyetçi grupların tekrar organize olarak Rus ordusuna saldırmasına yol açar. Bu sürekli oluyor ve süreci karmaşık hale getiriyor" şeklinde konuştu.
Peskov, Avrupa'da yetkililerin Rus petrolüne yönelik bir ambargoyu yoğun bir şekilde istişare ettikleri belirterek, "Böyle bir karar herkese zarar verecektir. Bu son derece karmaşık bir konu. Böyle bir ambargo küresel petrol piyasasını derinden etkiler" ifadelerini kullandı.
Avrupa'nın böyle bir karardan son derece olumsuz bir etkileneceğini vurgulayan Peskov, "ABD elbette Avrupa'dan çok daha rahat bir durumda olur. Avrupa'daki enerji dengesi ciddi anlamda, kötü bir şekilde etkilenir. Avrupa ağır darbe alır" değerlendirmesinde bulundu.
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