Rusya Savunma Bakanı Ukrayna'da

18 Aralık 2022 Pazar, 14:35

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Ukrayna’daki savaşta yer alan Rus birliklerini denetlediği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu'nun, Rusya Güney Askeri Bölgesi'ne çalışma ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.

Bakan Şoygu'nun Ukrayna’da savaşan Rus birlikleri denetlediği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Şoygu, birliklerin konuşlandığı bölgelerin etrafında uçuş yaparak, özel askeri operasyon bölgesinde ön cephede savaşan birliklerin pozisyonlarını kontrol etti. Şoygu, ön cephede askerlerle görüştü ve askerlere görevlerini yüksek performansla yerine getirdikleri için teşekkür etti. Şoygu'ya birliklerin eylemleri hakkında bilgi verildi. Savunma Bakanı, birliklere kapsamlı desteğin sağlanması organizasyonuna, askerlerin sahada konuşlandırılması şartlarına, tıbbi ve geri birliklerin çalışmalarına dikkat çekti."