Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: "Moldova'nın kararı, benzeri görülmemiş bir siyasi sansür eylemi"
Moldova'da bazı Rus TV kanallarının lisanslarının iptal edilmesine ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, kararın 'benzeri görülmemiş bir siyasi sansür eylemi' olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moldova'da bazı Rus TV kanallarının lisanslarının iptal edilmesine tepki göstererek, "Moldova'nın kararı, benzeri görülmemiş bir siyasi sansür eylemidir" dedi.
Moldova'da, Rusça yayın yapan Primul, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 ve Orhei TV gibi bazı TV kanallarının, Ukrayna'daki savaşı çarpıtarak haberleştirdiği gerekçesiyle lisanslarının iptal edilmesine Rusya'dan tepki geldi.
"BİLGİYE ERİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKININ AÇIK İHLALİ"
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moldova'da alınan bu kararın uluslararası kuruluşlar tarafından incelenmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasını isteyerek, "İlgili uluslararası kuruluşların yaşananlara ilişkin gerekli değerlendirmeyi yapmalarını ve bu kabul edilemez durumu düzeltmek için tüm uygun önlemleri almalarını talep ediyoruz. Bu yasağı benzeri görülmemiş bir siyasi sansür eylemi, medyanın çoğulculuğu ilkesine bir saldırı ve Moldova’nın siyasi liderliğinin sürekli olarak bağlılığını beyan ettiği bilgiye erişim özgürlüğü hakkının açık bir ihlali olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Bu kararla Moldova'da, Rusça konuşan kişilerin haklarından mahrum edildiğine ve yüzlerce medya çalışanın da işsiz kalacağına dikkat çeken Zaharova, "Rusça konuşan milyonlarca ülke sakini ülkenin son haber kaynaklarından da mahrum bırakılıyor. Sansürcü politikacıların iradesiyle yüzlerce gazeteci bir anda işini kaybedecek" dedi.
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