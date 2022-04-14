Rusya Savunma Bakanlığı: Mariupol’de 1160 Ukraynalı asker teslim oldu

14 Nisan 2022 Perşembe, 11:43

Rusya Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Mariupol’de son 24 saatte 1160 Ukraynalı askerin teslim olduğunu ve savaş esiri alındığını duyurdu. Savaş esirlerinden 176'sının subay ve 47'sinin kadın asker olduğu belirtildi.

Savunma Bakanlığı, 1160 Ukraynalı savaş esirinin geçici gözaltı merkezlerine götürüldüğünü belirterek “Cenevre Sözleşmesinin tüm gerekliliklerini ve uluslararası hukuk kurallarını tam olarak karşılayan koşullara sahipler. Savaş esirlerine günde üç öğün yemek veriliyor ve nitelikli tıbbi bakım sağlanıyor. Esirler, şiddete veya psikolojik baskıya maruz bırakılmıyor. Esirlere akrabalarıyla iletişim kurma fırsatı veriliyor” açıklamasını yaptı.



