Rusya: Suriye konulu dörtlü görüşme çalışmaları devam ediyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya'nın, Türkiye, İran ve Suriye'nin katılacağı dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde yapılacak dörtlü görüşmeye ilişkin toplantı çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 10:22
Rusya: Suriye konulu dörtlü görüşme çalışmaları devam ediyor
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya, Türkiye, İran ve Suriye'nin katılacağı dörtlü görüşmeye ilişkin toplantı hakkında RIA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Mihail Bogdanov, Rusya'nın, dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde yapılacak dörtlü toplantı programını koordine ettiğini, ancak henüz kesin bir tarih belirlenmediğini söyledi.

Bogdanov, "Henüz hiçbir şey kararlaştırılmadı, dolayısıyla henüz ertelenecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Bogdanov, dışişleri bakanları toplantısına hazırlık amacıyla bakan yardımcıları düzeyinde dörtlü istişareler yapıldığını söyledi.

Bogdanov ayrıca, "Bunun ne kadar erken olursa o kadar iyi olacağı varsayımından hareket ediyoruz. Ancak meslektaşlarımızın, Suriyelilerin, Türklerin ve İranlıların programları var. Henüz belirli bir tarih yok, koordine etmeye devam edeceğiz" dedi.

Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dörtlü görüşmenin ertelenmesine ilişkin soruya, "Ruslar 'biz bunun hazırlığını yapamadık, erteleyelim' dediler. Ama Suriye rejimi oradaydı, belki ortak karar vermişlerdir. Daha sonra 'ileride yapacağız' dediler, biz de 'tamam' dedik" yanıtı verdi.


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