Zelenski, Suriye Devlet Başkanı Esad'a yaptırım uyguladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın da aralarında bulunduğu 300 kişiye ve 141 firmaya yaptırım uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

AA
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 18:14
Zelenski, Suriye Devlet Başkanı Esad'a yaptırım uyguladı
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Ukrayna Devlet Başkanlığı internet sitesinde Zelenski'nin imzaladığı ilgili kararnamenin metni yayınlandı.

Kararnamede, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyinin 15 Mart 2023 tarihli "Kişisel özel ekonomik ve diğer kısıtlayıcı önlemlerin uygulanmasına" ilişkin kararının yürürlüğe girdiği belirtildi.

Konseyin kararı, aralarında Beşşar Esad'in bulunduğu 3'ü Suriye, 7'si İran vatandaşı, kalanı Rusya vatandaşları olmak üzere 300 kişiye ve 141 firmaya 10 yıl süreyle yaptırım uygulanmasını öngörüyor.


Esad suriye Zelenski

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