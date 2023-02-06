Rusya: Türkiye, yardım talebinde bulunmadı

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 09:42

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 09:42

Rus devlet ajansı RIA'da yayınlanan bir haberde, konuya ilişkin bilgi sahibi olan bir kaynağın, "Türkiye'nin depremin sonuçlarını ortadan kaldırmak için hiçbir ülkeden yardım talep etmediğini, ancak gerekirse talep edebileceğini söylediği" bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "uluslararası yardım" anlamına gelen bir alarm seviyesi ilan edildiğini duyurmuştu. Kaynak, "Şu ana kadar herhangi bir talepte bulunulmadı" dedi.

Yakın gelecekte bir talepte bulunulup bulunulmayacağı sorulan kaynak, "gerekirse gönderileceğini" belirtti.

Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan depremin derinliği 7 kilometre olarak tespit edildi. Kahramanmaraş'taki depremin ardından Adana, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de pek çok bina yıkıldı. AFAD şu ana kadar 76 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Suriye'nin çeşitli bölgelerinden de yıkım haberleri gelirken, deprem Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Irak'ta ve İsrail'de de hissedildi.