Rusya: Türkiye'de artan tatil fiyatları nedeniyle Rus turistlerin sayısı gerileyebilir

Yayınlanma: 14.04.2023 - 10:31

Güncelleme: 14.04.2023 - 10:39

Russian Express Genel Müdürü ve Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Taras Kobishchanov, "Russian Express Day" etkinliğinde konuştu.

Taras Kobishchanov, geleneksel kış tatili destinasyonları olan BAE, Tayland ve Maldivler'in bu yaz Ruslar için Türkiye'ye alternatif olacağını ve düşük maliyetli turistlerin ağırlıklı olarak bu ülkelere uçacağını söyledi.

Kobishchanov, Türkiye'de tatil fiyatlarının birkaç kat arttığını, bu nedenle Türkiye'nin bu yıl iki milyon Rus turisti kaybedebileceğini bildirdi.

"RUS TURİSTLER BU FİYATLARA ALIŞKIN DEĞİL"

Turizm Güncel'in aktardığına göre Kobishchanov, "Daha önce 200 bin ruble olan Türkiye tatili şu anda 300-400 bin rubleye hatta daha yukarı çıkmış durumda. Rus turistlerin çoğu bu fiyatlara alışkın değil ve son dakikayı bekliyor. Turist taşımacılığında charter uçuşlarının rolünün azalmasından dolayı, çok fazla son dakika fırsatı da olmayacak. Bu nedenle mevcut fiyatlardan dolayı 1-2 milyon Rus turist Türkiye'ye uçamayacak" dedi.

Rus turistlerin, Türkiye'nin yerine alternatif tatil destinasyonları arayışında olduğunu belirten Kobyshchanov, "Yaz sezonunda Maldivler, BAE ve Tayland Türkiye'den daha ucuz hale geldi. Seyahat acenteleri artık bu faktörü dikkate almalılar ve BDT ülkeleri dahil, yeni destinasyonları daha iyi incelemeliler" diye konuştu.

2022 YILINDA 5.2 MİLYON RUS TURİST GELDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2022 yılında Türkiye'ye 42 milyon 164 bin 945 yabancı ziyaretçinin geldiği bildirildi. 2022 Ocak-Aralık döneminde 5 milyon 232 bin Rus turist, ülkeyi ziyaret etmişti.

2022’de Rusya’dan Türkiye’ye gelenler 2021 yılına göre yüzde 13 arttı.