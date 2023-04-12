Rusya'dan İngiltere'ye 'uranyum' uyarısı: Çernobil faciasını yeniden yaşayabiliriz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İngiltere'nin, Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyum mühimmatları tedarik etme kararını, Ukraynalılar ve Ruslar için "ciddi bir tehdit" olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, NATO'yu Ukrayna'ya gelişmiş silahlar sağlayarak "yakıp yıkma" politikasına girişmekle suçladı.
Maria Zaharova, İngiltere'nin Challenger-2 ana muharebe tankları tarafından kullanılmak üzere Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyum mühimmatı gönderme kararının Ukraynalılar ve Ruslar için "ciddi bir tehdit" oluşturduğunu söyledi.
Zaharova, "İngiltere, Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyum mühimmatları tedarik ederek, Ukrayna topraklarını yanmış ve ıssız bir araziye dönüştürmek istiyor" ifadelerini kullandı.
Zaharova ayrıca, "Orada ne Rusça ne de Ukraynaca konuşulacak, sadece sessizlik olacak. Tıpkı Pripyat ve Çernobil'de olduğu gibi" diye ekledi.
İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA GELDİ
BBC'ye konuşan İngiltere Savunma Bakanlığı yetkilisi, seyreltilmiş uranyumun "standart bir bileşen olduğunu ve nükleer silahlarla hiçbir ilgisi olmadığını" kaydederek, "İngiliz Ordusu on yıllardır zırh delici mermilerinde seyreltilmiş uranyum kullanmaktadır" dedi.
Yetkili, "Rusya bunu biliyor ama kasıtlı olarak dezenformasyon yapmaya çalışıyor. Royal Society gibi gruplardan bilim insanlarının yaptığı bağımsız araştırmalar, seyreltilmiş uranyum mühimmatının kullanımının kişisel sağlık ve çevre üzerindeki etkisinin düşük olacağını değerlendirmiştir" açıklamasında bulundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezici anketi: İlk turda büyük fark
- Erdoğan lafı resmen ağzına tıkmış, fena tersledi!
- Seçim beyannamesinde dikkat çeken vaat
- Aile Bakanlığı tecavüzün yaşandığı yerde ağırlanmış
- Son anket paylaşıldı: Kılıçdaroğlu kazanır mı?
- DEVA Partisi'nden 'Sadullah Ergin' açıklaması
- İYİ Parti'den seçim kampanyası videosu
- Kılıçdaroğlu Sadullah Ergin'le ilgili ilk kez konuştu
- EURO 24 ve Copa America aynı anda oynanacak
- AKP'nin anket sırrı çözüldü...