Rusya'dan İngiltere'ye 'uranyum' uyarısı: Çernobil faciasını yeniden yaşayabiliriz

Yayınlanma: 12.04.2023 - 13:07

Güncelleme: 12.04.2023 - 13:08

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, NATO'yu Ukrayna'ya gelişmiş silahlar sağlayarak "yakıp yıkma" politikasına girişmekle suçladı.

Maria Zaharova, İngiltere'nin Challenger-2 ana muharebe tankları tarafından kullanılmak üzere Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyum mühimmatı gönderme kararının Ukraynalılar ve Ruslar için "ciddi bir tehdit" oluşturduğunu söyledi.

Zaharova, "İngiltere, Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyum mühimmatları tedarik ederek, Ukrayna topraklarını yanmış ve ıssız bir araziye dönüştürmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Zaharova ayrıca, "Orada ne Rusça ne de Ukraynaca konuşulacak, sadece sessizlik olacak. Tıpkı Pripyat ve Çernobil'de olduğu gibi" diye ekledi.

İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

BBC'ye konuşan İngiltere Savunma Bakanlığı yetkilisi, seyreltilmiş uranyumun "standart bir bileşen olduğunu ve nükleer silahlarla hiçbir ilgisi olmadığını" kaydederek, "İngiliz Ordusu on yıllardır zırh delici mermilerinde seyreltilmiş uranyum kullanmaktadır" dedi.

Yetkili, "Rusya bunu biliyor ama kasıtlı olarak dezenformasyon yapmaya çalışıyor. Royal Society gibi gruplardan bilim insanlarının yaptığı bağımsız araştırmalar, seyreltilmiş uranyum mühimmatının kullanımının kişisel sağlık ve çevre üzerindeki etkisinin düşük olacağını değerlendirmiştir" açıklamasında bulundu.