Rusya: “Türkiye'nin denetlediği bölgedeki militanlar Suriye ordusuna ateş açtı”
Rusya, ‘Türkiye'nin denetimindeki bölgede bulunan militanların Halep'te Suriye ordusunun mevzilerine iki kez ateş açtığını’ açıkladı.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, ‘Türkiye'nin denetimindeki bölgede bulunan militanların Halep'teki Suriye hükümet güçleri mevzilerine iki kez ateş açtığını’ söyledi.
Basın toplantısı düzenleyen Kulit, Kafer-Haşer yerleşimindeki militanların, Ayn Dakna'daki Suriye ordusu mevzilerini, El Bab'daki militanların da Tel Anib'de bulunan mevzileri hedef aldığını belirtti. Kulit, açılan ateşler sonucunda Suriyeli askerler arasında can kaybı yaşanmadığını kaydetti.
Sputnik'in aktardığına göre Kulit, dün de İdlib gerilimi azaltma bölgesinde El Nusra militanları tarafından 22 kez ateş açıldığının tespit edildiğini söyledi.
"İdlib kentinde 10, Lazkiye'de 4, Hama'da 4 ve Halep'te 4 kez ateş açıldı" diye devam eden Kulit, yasadışı silahlı gruplara silahlı provokasyonlardan vazgeçme ve kontrol ettikleri bölgelerdeki duruma barışçıl çözüm bulma çağrısı yaptı.
Fotoğraf: Arşiv
Kaynak: Sputnik Türkçe
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