Rusya: 'Ukrayna askerlerini taşıyan ABD yapımı askeri bot imha edildi'

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz açıklarındaki Yılan Adası'nın doğusunda Ukraynalı çıkarma timini taşıyan ABD yapımı askeri botun vurularak imha edildiğini açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 16:06
Rusya: 'Ukrayna askerlerini taşıyan ABD yapımı askeri bot imha edildi'
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, savaşta stratejik öneme sahip Karadeniz'deki Yılan Adasının doğusunda ABD yapımı askeri bir botun vurulduğu bildirildi.

Açıklamada, “22 Ağustos saat 11.00 civarında Yılan Adası'nın doğusunda Rus Hava Kuvvetlerine ait bir uçak, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir çıkarma timinin bulunduğu ABD yapımı Willard Sea Force askeri botu imha etti” ifadeleri kullanıldı.


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