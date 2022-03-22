Rusya, Ukrayna ile ilk esir değişimini duyurdu
Rusya İnsan Hakları Komiseri, Ukrayna ile yapılan ilk esir değişimini doğruladı.
Rusya, Ukrayna’da başlattığı işgalin 26. gününde Ukrayna ile arasındaki ilk esir değişimini ilan etti.
Rusya, İnsan Hakları Komiseri Tatyana Moskalkova; RT'ye verdiği bir röportajda, Melitopol belediye başkanı Ivan Fedorov'un, dokuz Rus askerin karşılığında değişim yapıldığını doğruladı.
Moskalkova, "İlk değişim gerçekleşti. Dokuz çocuğumuza kavuştuk" ifadesinde bulundu.
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