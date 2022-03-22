Rusya, Ukrayna ile ilk esir değişimini duyurdu

Rusya İnsan Hakları Komiseri, Ukrayna ile yapılan ilk esir değişimini doğruladı.

cumhuriyet.com.tr
22 Mart 2022 Salı, 16:59
Rusya, Ukrayna ile ilk esir değişimini duyurdu
Abone Ol google-news

Rusya, Ukrayna’da başlattığı işgalin 26. gününde Ukrayna ile arasındaki ilk esir değişimini ilan etti.

Rusya, İnsan Hakları Komiseri Tatyana Moskalkova; RT'ye verdiği bir röportajda, Melitopol belediye başkanı Ivan Fedorov'un, dokuz Rus askerin karşılığında değişim yapıldığını doğruladı.

Moskalkova, "İlk değişim gerçekleşti. Dokuz çocuğumuza kavuştuk" ifadesinde bulundu. 



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler