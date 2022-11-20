Rusya: 'Ukrayna nükleer tesise saldırdı'
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Zaporijya nükleer tesisi çevresime top atışı gerçekleştirdiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Avrupa'nın en büyük nükleer tesisinin çevresine Ukrayna tarafından top atışı yapıldığını söyledi.
Bakanlık, yapılan top atışlarının nükleer santralı·nı· besleyen elektrik hatlarına yönelik gerçekleştiğini belirtirken "hasar IAEA ve Rosatom'dan uzmanların bölgeyi incelemesinin ardından netleşecek" dedi.
Tass'ın haberine göre Rusya Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom yetkilisi Renat Karchaa "Ukrayna silahlı kuvvetleri, Zapororijya nükleer santraline 12 saldırı gerçekleştirdi" açıklamasında bulundu.
Rossiya-24 kanalına konuşan Karchaa, "Bombardıman gerçekten de çok büyüktü. Tesis Eylül sonundan bu yana hedef olmamıştı. Santral çevresine, saat 17:15'ten 17:41'e kadar 12 saldırı gerçekleşti. Hasar yakında netleşecektir. Hafta sonu olması sebebiyle hafta içine göre çok daha az personel var. Neyse ki, can kaybı olmadı" dedi.
Karchaa, santralin soğutma sisteminin bir parçası olan havuzun 6 kez vurulduğunu belirtti.
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