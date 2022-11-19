Zelenski'den müzakere açıklaması: Rusya barış değil, durgunluk istiyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın barış değil, çatışmalara ara verilmesini istediğini ileri sürdü.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kanada'nın Halifax kentinde düzenlenen uluslararası bir güvenlik forumuna çevrimiçi katılarak konuştu.
Volodimir Zelenski, Ukrayna ile müzakere olasılığından söz ederken Rusya'nın "barış değil, çatışmalarda kısa süreli bir durgunluk" istediğini ileri sürdü.
Zelenski, "Rusya şimdi kısa vadeli bir sükunet arıyor - gücünü yeniden kazanmak için bir duraklama. Bazıları buna savaşın sonu diyebilir. Ancak böyle bir duraklama durumu daha da kötüleştirecektir" dedi.
Zelenski, Ukrayna'nın egemenliğine yönelik verilecek bir tavizin barışı garanti etmeyeceğini ve "ahlaksız" tavizlerin de daha fazla ölüme yol açacağını söyledi.
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