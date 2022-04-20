Rusya: Ukrayna tarafı, müzakereleri uzatmaya çalışıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'nın müzakereleri uzatmaya çalıştığını öne sürdü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa dair açıklamalarda bulundu.
Mariya Zaharova, Ukrayna ile müzakere sürecinin devam ettiğini belirterek, bu süreç kapsamında 15 Nisan'da Ukrayna’ya taslak bir belge ilettiklerine dikkati çekti.
'UKRAYNA MÜZAKERELERİ UZATIYOR'
Zaharova, bugüne kadar Ukrayna tarafından yanıt almadıklarını söyleyerek, "Ukraynalı müzakereciler, öncelikli konularda yapıcı bir yaklaşımı reddederek, müzakere sürecini uzatmaya çalışıyor" ifadesini kullandı.
Zaharova ayrıca, Ukrayna tarafının Rusya ile müzakereleri uzatmaya çalıştığını belirterek, "Kiev yönetimi, teyit ettiği müzakere arzusuna bağlıysa, anlaşmalar için gerçekçi seçenekler aramaya başlamalıdır" dedi.
'NATO SAVAŞI UZATMAYA ÇALIŞIYOR'
Mariya Zaharova, Batı'nın Kiev yönetimini yönlendirdiğini, NATO'nun Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat göndermekle savaşı uzatmaya çalıştığını ifade etti.
Zaharova, 63 ülkeden yaklaşık 7 bin yabancı paralı savaşçının Ukrayna'daki savaşa dahil olduğunu ileri sürerek, bunlardan 1000'inin Rus ordusunca yok edildiğini aktardı.
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