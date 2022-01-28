Rusya, Ukrayna ve ABD krizinde diplomasi arayışı

28 Ocak 2022 Cuma, 04:00

Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki krize ilişkin görüşmeler sürerken taraflar ihtiyatlı açıklamalar yapıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD’nin güvenlik taleplerine ilişkin önceki gün Moskova’ya ilettiği yanıtla ilgili olarak, Rusya’nın temel kaygılarının dikkate alınmadığını ifade etti.

Peskov, Rusya’nın yanıtını önümüzdeki günlerde ileteceğini söyledi. Sözcü Peskov, önceki gün Paris’te Normandiya Dörtlüsü’nün temasları konusundaysa, bu toplantıdan önemli sonuç çıkmasını zaten beklemediklerini ancak Minsk Anlaşması’nın hükümleri yorumlama şekli konusunda tarafların ortak bir bakış geliştirdiklerini, bunun da olumlu bir gelişme olduğunu dile getirdi.

"SALDIRMA PLANI YOK"

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın ne Ukrayna’ya ne de diğer ülkelere saldırma planının olmadığını yineledi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Zaytsev, ABD’nin planlarının Rusya’nın saldırması senaryosuna dayandığını, bu gerçekleşmediği zaman da ortamı germeye çalıştıklarını söyledi.

Öte yandan Ukrayna gerilimi, Kiev-Washington hattındaki krizi de ortaya koymaya başladı. ABD, Ukrayna’daki diplomatların ailelerinin tahliye edilmesini istemesinin ardından önceki gün de Ukrayna’daki vatandaşlarına ülkeden ayrılma çağrısında bulunmuştu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, “Ortaklarımızı kamusal alanda, bilgi ortamında karışıklığa ve toplumda çalkantıya neden olacak adımları atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz” açıklaması yaptı. Kiev, Biden yönetimi ve ABD medyasının savaş senaryolarına ilişkin söylemlerinin Ukrayna’yı zor durumda bıraktığını düşünüyor.