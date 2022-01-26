Beyaz Saray duyurdu: Ukrayna'da konuşlandırılacak ABD askerleri hazır!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna-Rusya sınırındaki duruma değinerek, konuşlandırılmaya hazır duruma getirilen asker sayısını açıkladı.

Cumhuriyet.com.tr / Ajanslar
26 Ocak 2022 Çarşamba, 21:04
Beyaz Saray duyurdu: Ukrayna'da konuşlandırılacak ABD askerleri hazır!
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gerçekleştirdiği basın toplantısında, "NATO da Rusya'ya ayrı bir yazılı yanıt verecek" dedi. 

8 BİN 500 ASKER KONUŞLANDIRILMAYA HAZIR

Blinken, gerçekleştirdiği basın toplantısında, "ABD ve müttefiklerinin endişelerini Rusya'ya yazılı olarak ilettik. Rusya'ya cevabımız diyaloğa açık olduğumuzu gösteriyor" dedi. 

Blinken, ABD'nin Rusya'ya, nükleer füze dahil Avrupa'daki stratejik silahların azaltılması için New START anlaşmasına ek mutabakat yapabilecekleri teklifinde bulunduğunu açıkladı.


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