Rusya, Ukrayna'ya ait 30'u aşkın İHA'nın imha edildiğini duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Salı günü yaptığı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin pazartesi gecesi Ukrayna’ya ait 31 İHA’yı düşürdüğünü bildirdi. Açıklamaya göre, imha edilen insansız hava araçlarının 15’i Karadeniz üzerinde vuruldu.

Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, Soçi’nin Adler bölgesinde bir İHA enkazının bir aracın üzerine düşmesi sonucu sürücünün hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayda 6 evin hasar gördüğü de belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Krasnodar bölgesinde iki İHA’nın daha imha edildiğini duyurdu. Ancak açıklamada Ukrayna’nın kaç İHA fırlattığına dair bilgi verilmedi.

DONETSK'DE SALDIRILAR

Moskova tarafından atanan Donetsk yönetiminin başındaki Denis Puşilin, Ukrayna güçlerinin bölgedeki iki kente yoğun İHA ve füze saldırıları düzenlediğini duyurdu. Puşilin, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada saldırılarda 2 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını aktardı. Hedef alınan kentler arasında bölgenin merkezi Donetsk ve kuzeydeki sanayi kenti Makeevka da bulunuyor.

Rus haber ajansları, saldırılarda en az 20 İHA’nın fırlatıldığını ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi. Donetsk kentinde şiddetli patlamalar meydana gelirken gökyüzünü yoğun duman kapladı. Rusya yanlısı “Rybar” isimli savaş blogu, Donetsk yakınlarındaki sanayi kasabası Yenakiyevo’da da patlamalar yaşandığını ve en az bir apartman binasının vurulduğunu duyurdu.

SON HAFTALARDA YAŞANANLAR

Ağustos sonundan bu yana cephe hattında inisiyatifin Rusya’da olduğuna dair açıklamalar eşliğinde, Rus ordusunun, Ukrayna’nın neredeyse tüm hatları boyunca 'kesintisiz taarruz' yürüttüğü duyuruldu. Aynı dönemde Rusya, Ukrayna şehirlerine yüzlerce İHA ve onlarca füze içeren saldırılar düzenledi; enerji ve gaz iletim altyapısı hedef alındı, yüz bini aşkın abone geçici kesintiler yaşadı.

Ukrayna tarafı ise bu saldırılara misillemelerle karşılık verdi: özellikle 27–28 Ağustos gecelerinde Kırım’ın Sivastopol, Yevpatoriya, Belbek ve Saki dâhil çok sayıda noktasında patlamalar rapor edildi; Rus işgal idaresi geniş çaplı İHA sürüleriyle hedef alındığını bildirdi.

Savaşın hava boyutu eylül başında daha da tırmandı. 6–7 Eylül gecesi Rusya, savaşın başından beri görülen en büyük birleşik İHA-füze saldırısını başlattı; yüzlerce İHA ve füzeden oluşan dalga Ukrayna genelinde çok sayıda noktayı vurdu. Ertesi gün Ukrayna yönetimi, yabancı diplomatları Kiev’deki hasarlı kamu binalarını gezdirerek saldırıların ölçeğini vurguladı. Bağımsız izleme kuruluşları ve ajanslar bu saldırıyı 'şimdiye kadarki en büyük saldırılar' olarak niteledi.

Öte yandan, Rusya anakarası ve Karadeniz kıyıları son saldırılarda daha sık hedef oldu. Soçi’nin Adler bölgesindeki petrol tesisine yönelik İHA saldırısı yangına yol açtı; temmuz sonu–ağustos başında bölgede bir sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı gün aşırı yaptığı bilgilendirmelerde, Karadeniz ve çok sayıda oblast üzerinde onlarca Ukrayna İHA’sının düşürüldüğünü iddia etti.

BM ve uluslararası basın, 27–28 Ağustos aralığında tek bir 48 saatlik pencerede yüzlerce İHA ve onlarca füzenin fırlatıldığını; sivil can kayıpları ve yaralıların bulunduğunu bildirdi. Eylülün ilk pazarında gerçekleşen dalgada da siviller arasında ölümler yaşandı; bu saldırılar, Rusya’nın 'karar alma merkezlerini' hedef alabileceğine dair söylemleriyle birlikte, savaşın hava boyutunda yeni bir eşiğe işaret etti.

Rusya şu anda Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20’sini, Donetsk bölgesinin ise yüzde 75’ini kontrol ediyor. Taraflar, sivil hedeflerin doğrudan vurulduğu iddialarını ise karşılıklı olarak reddediyor.