Rusya Ukrayna'da 2037 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da 2037 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.
Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Jitomir’de NLAW ve Javelin tanksavar sistemlerinin bulunduğu bir depoyu imha ettiğini belirtti.
Rus ordusunun, Ukrayna'nın Mariupol kenti etrafındaki kuşatma çemberini daraltmaya devam ettiğini kaydeden Konaşenkov, Pribrajenka, Komsomolskoye, Zagornoye, Dorojniyanka, Reşetilovskoye, Konstantinovka, Şevçenko, Çubarevka, Proletarska ve Lyubimovka yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini anlattı.
Ukrayna'ya ait askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam ettiklerini aktaran Konaşenkov, şu bilgileri verdi:
"Operasyonun başlangıcından bu yana toplam 2037 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında Ukrayna ordusuna ait 71 komuta ve iletişim merkezi, 98 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, Osa ve 61 radar istasyonu bulunuyor."
Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 66 uçak, 708 tank ve zırhlı araç, 74 çok namlulu roketatar, 261 havan topu ve 56 insansız hava aracının imha edildiğini belirtti.
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