Rusya: Ukrayna'daki özel askeri operasyonu sürdürmek için devasa kaynaklara ihtiyaç var
Rusya Maliye Bakanı, Rusya’nın Ukrayna’daki “askeri operasyonu” için devasa mali kaynaklara ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, başkent Moskova’da bulunan Finans Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, mali teşvik paketleri için bu yıl 8 trilyon ruble harcayacaklarını söyledi.
Anton Siluanov, Rusya’nın Ukrayna’daki “askeri operasyonu” için devasa mali kaynaklara ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Siluanov, emeklilik maaşı ödemeleri için bu yıl 600 milyar ruble, gelecek yılsa 1 trilyon ruble gerektiğine işaret ederek, “Özel askeri operasyon yürütmek için de devasa mali kaynaklara ihtiyaç var. Bunlar oldukça büyük kaynaklar. Ekonomiyi ve vatandaşlarımızı desteklemek için bu kaynaklara ihtiyacımız var” dedi.
Siluanov ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş için ne kadar harcama yaptığına dair rakam vermedi.
Batılı ülkelerin Ukrayna’daki savaş nedeniyle uyguladığı kapsamlı yaptırımlar nedeniyle Rus ekonomisinin bu yıl en az yüzde 10 küçülmesi bekleniyor.
Video Haberler
- Şoke eden görüntü: Kucağında bebek taşıdı
- 4 kişinin yaralandığı 'fırıncı' kavgasında 5 gözaltı
- Erdoğan: Belgelerin yansıtılmasını istedi
- Emniyet'te canlı bomba olayında ayrıntılar belli oldu
- Selfie çekmek isterken canından oluyordu
- Heyelanda toprağın içinden tarih çıktı
- CHP’nin kampı başladı: 248 belediye başkanı Van’da
- Ayşenur Arslan'dan ROK'a 'hapis' yanıtı
- Saadet Partisi’nden Nebati videosu: 'Biz gülmüyoruz'
- Emniyet'te canlı bomba olayında ayrıntılar belli oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Ülkenin tapusu Katarlılara
- Eski erkek arkadaşı tarafından katledildi
- Kim öldürülecekti?
- AKP içerisindeki çatlak derinleşiyor
- AKP'nin 'döviz' planı ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu SADAT'ı neden bastı? Cumhuriyet açıklıyor
- Sigara ve alkole vergi zammı!
- SADAT'tan 'sandık' tehdidi
- Kıyılar artık Emine Erdoğan'dan sorulacak
- 'Konut fiyatları tepetaklak olabilir'